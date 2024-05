Dirigente corrotto con mozzarelle - olio e vin - le intercettazioni | “Ogni richiesta va accontentata”

Dirigente corrotto con mozzarelle, olio e vino, le intercettazioni: “Ogni richiesta va accontentata” - dirigente corrotto con mozzarelle, olio e vino, le intercettazioni: “Ogni richiesta va accontentata” - Il dirigente della Regione Lazio è indagato per corruzione, perché in cambio di mozzarelle, olio, carburante e posti di lavoro per i figli avrebbe aiutato diversi imprenditori agricoli e funzionari a ...

