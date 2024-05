Dimore storiche nelle Marche | quali si possono visitare domenica 26 maggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024) Ancona, 72024 - E' in arrivo la giornata nazionale delle, giunta alla 14esima edizione.26, oltre 400 luoghi in tutta Italia tra castelli, ville, rocche, parchi, giardini e molto altro aprono gratuitamente le porte al pubblico. Abbiamo stilato per voi l'elenco completo dei posti visitabili, divisi per provincia. Provincia di Ascoli-Piceno Il borgo storico Seghetti Panichi è un luogo colmo di bellezze architettoniche, pittoriche,e botaniche a Castel di Lama (Ap), con ingresso in via San Pancrazio 1. Per la giornata Adsi sono previste ben quattro visite organizzate in notturna nel giardino storico, nei seguenti orari: alle 18 per il gruppo 1, alle 19.30 per il gruppo 2, alle 21 per il ...