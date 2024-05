Dimore storiche domenica 26 maggio | quali sono visitabili in Emilia-Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024) Bologna, 142024 - Si avvicina la giornata in cui l'Italia si trasforma in un vero e proprio museo itinerante.26torna la giornata nazionale dell'associazioneitaliane, in cui oltre 400 luoghi ricchi di storia tra castelli, rocche, parchi, ville e giardini aprono al pubblico con ingresso gratuito. In alcuni casi è prevista la prenotazione sul sito web, cliccando sulla propria regione e sull’edificio interessato. Ecco l'elenco dei luoghi dell'presenti nel lungo elenco nazionale, divisi per provincia. Provincia di Bologna Provincia di Ferrara Provincia di Forlì-Cesena Provincia di Parma Provincia di ReggioProvincia di Rimini Provincia di Bologna Nei pressi di ...