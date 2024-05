Devi andare subito via Isola dei Famosi - la naufraga costretta a tornare in Italia | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 14 maggio 2024) Nuova puntata dell’deinella serata del 13 maggio. E un’altraè stata purtroppo eliminata e ha dovuto fare rientro in. Ha salutato tutti e ha chiuso anzitempo la sua esperienza in Honduras. La decisione del pubblico è arrivata nel corso dell’ottavo appuntamento in diretta del reality show, condotto sempre da Vladimir Luxuria. Dunque, nel corso della serata dell’deiil nome dellaè stato fatto immediatamente dalla conduttrice, la quale l’ha informata di essere stata eliminata definitivamente. Non c’è stato niente da fare per la concorrente, nonostante una differenza non così marcata con un compagno di avventura, che alla fine ce l’ha fatta a restare. Leggi anche: “E ora ti sistemo per bene”....