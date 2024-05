Denunce di bullismo - due miss rinunciano alle rispettive corone

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 14 maggio 2024) Duehanno rinunciato al proprio riconoscimento dopo esser state vittime di un costantee intimidazione Nel mondo delle ‘’ è in atto una rivoluzione storica. Negli scorsi giorni in due hanno deciso di rinunciare al proprio titolo per motivazioni che attualmente restano ancora incerte. La prima a prendere questa drastica decisione è stataStati Uniti, Noelia Voigt. La ragazza di 27 anni ha voluto riconsegnare la propria corona a sette mesi dalla consegna del premio, scrivendo sul proprio profilo social: “In fondo, so che questo è solo l’inizio di un nuovo capitolo per me. Spero di continuare a ispirare gli altri a rimanere saldi e a mettere la propria salute mentale al primo posto“. Noelia Voigt ha rinunciato al titolo diAmerica (Ansa Foto) – Notizie.comParole che non ...