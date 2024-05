Delitto di Giarre - il sacrificio di Giorgio e Toni che cambiò la storia dell’Italia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 maggio 2024) Ildiè il duplice omicidio diAgatino Giammona e Ano Galatola, commesso il 31 ottobre 1980 a(in provincia di Catania). Un giallo mai risolto, che ha portato alla fondazione del primo circolo Arcigay in Italia. IldiÈ il 31 ottobre 1980 quando – nelle campagne di, piccolo comune in provincia di Catania – vengono rinvenuti i corpi senza vita di due ragazzi. Si tratta diAgatino Giammona, 25 anni, e Ano Galatola, detto, 15 anni. I corpi si trovano nella Vigna del Principe, stretti in un ultimo abbraccio. Entrambi sono stati uccisi con un colpo di pistola alla testa.e Agatino erano conosciuti da tutti come “i ...