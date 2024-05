Debito di quasi 185mila euro per disavventure economiche | il tribunale di Bari ne stralcia il 94,4 per cento La donna onorera l' impegno in tre anni

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 14 maggio 2024) Di seguito il comunicato: Tornare a respirare dopo oltre 20di incubo. È quanto è accaduto ad unache si è vistare daldiil 94,4 % delche aveva contratto negliper far fronte alle necessità della sua famiglia. Ad assisterla in aula sono stati gli specialisti di Legge3.it, organizzazione fondata da Gianmario Bertollo e la Maria Sole Pavan, che daaiuta privati e imprenditori ad uscire da situazioni di sovraindebitamento. Tutto ebbe inizio nel 1999, quando lasi separa e lascia la casa coniugale insieme ai due figli minori. Lasi trova in una situazione economica critica, e va a vivere in una piccola casa di proprietà della madre. Ma le brutte notizie non ...