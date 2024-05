De Siervo Finale Coppa Italia evento che parla al Paese

Buone notizie per il tecnico della Juventus , Massimiliano Allegri, che alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma domani a Roma recupera Danilo e Yildiz . I due erano in dubbio ieri, soprattutto il turco a causa di un ...

Convocati Juventus: le scelte di Allegri per la finale di Coppa Italia: ci sono Yildiz e Danilo, solo due assenti - Convocati Juventus: le scelte di Allegri per la finale di coppa Italia: ci sono Yildiz e Danilo, solo due assenti - Brutte notizie per Allegri da Kenan Yildiz, vittima di un trauma alla spalla destra. Alex Sandro e Danilo parzialmente in gruppo. Kenan Yildiz tiene in apprensione la Juventus… Leggi ...

Arrampicata sportiva: Tesio e Tomatis con il Team Olimpico a Shangai, in palio gli ultimi pass per Parigi 2024 - Arrampicata sportiva: Tesio e Tomatis con il Team Olimpico a Shangai, in palio gli ultimi pass per Parigi 2024 - Il Team Olimpico FASI è appena approdato a Shangai, dove si disputerà il primo dei due eventi di qualifica olimpica validi per ottenere l’ambitissimo ticket per Parigi 2024 .

È ancora Cantù-Udine, una sfida tra big. Finale anticipata che non farà prigionieri - È ancora Cantù-Udine, una sfida tra big. finale anticipata che non farà prigionieri - Udine è andata in finale playoff due volte, Cantù in una occasione, perdendola. Tremenda la delusione per Udine nel 2020/21. Lo scontro stagionale fu con la Napoli di Pino Sacripanti: sconfitta in ...