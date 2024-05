D’Avenia Scrittore | L’aspetto culturale pesa sulla parità di genere come l’aspetto più importante

(Di martedì 14 maggio 2024) “L'aspettodil'aspetto più. Noi non siamo solo animali, siamo esseri culturali. Il che vuol dire che gli istinti che guidano gli animali a fare ed essere quello che devono da subito, in noi sono culturalizzati, ovvero entrano dentro di noi attraverso narrazioni e riti. I riti e

Quali sono i casinò in Italia che offrono i più svariati programmi di intrattenimento per i visitatori - Questi spettacoli non aggiungono solo l'aspetto del gioco d'azzardo alla visita di un casinò nel nostro Paese, ma anche un significato culturale ed estetico, rendendola un'esperienza indimenticabile ...

Approfondimento sul tema del restauro a XNL Arte il 17 maggio - ...pittoriche che ne hanno mutato più volte l'aspetto nel corso dei ... che ha coordinato l'indagine sulla scultura Dolente , e Mariella ...produrre riflessioni utili alla comunità e allo sviluppo culturale ...