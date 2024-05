Dance Music Awards 2024 - vince Federico Stinson Fabrizi al Cocoricò di Riccione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Ildiè stato il palcoscenico della cerimonia dei, svoltasi domenica 12 maggio. Condotta con eleganza e carisma da Arianna Polgatti e Sammy the Voice. La serata ha visto una sfilza di talenti, professionisti e luminari dell'industriaale, riuniti per celebrare l'eccellenza in 26 settori identificati nel mondo dell'intrattenimento notturno. Tra i premiati spicca la figura di, meglio conosciuto come "", promoter e imprenditore nell'ambito dell'intrattenimento romano che ha conquistato il titolo di Miglior Promoter d'Italia 2023, attestato dalla sua dedizione e impegno nel plasmare il panorama della...