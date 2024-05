Dammi i soldi o ti sotterro Minaccia e ricatta la madre Arrestato un 33enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024) di Francesco Moroni "Adesso vengo lì e tisotto 50 metri di terra". Oppure: "Ti butto l’acido muriatico in faccia, ho una bottiglietta in macchina sempre pronta all’uso". Poi botte, minacce, ricatti, pedinamenti, vessazioni continue e umiliazioni che fanno sprofondare le vittime in uno stato di ansia perenne e di malessere fisico, oltre che psicologico, anche con tremende perdite di peso. Sono ancora due storie di maltrattamenti e violenza sulle donne, l’ennesime di una scia sempre più lunga, quelle che arrivano dalla provincia, dove un uomo è statoe per un altro è stato disposto il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna perseguitata per mesi. Il primo, un trentatreenne di Minerbio, ha violato il divieto di avvicinamento allaed è finito in manette. L’inferno della donna andava avanti ...