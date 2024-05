Damiano - il papà eroe di Un posto al Sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 14 maggio 2024) Per capire che tra Riccardo e Nunzio vuole stare con il secondo, Rossella doveva correre il rischio di trovarsi tra la vita e la morte. Ma chissà se ora lui è ancora disa stare con lei, dopo il riavvicinamento con Diana, non ancora fuori pericolo. Allo stesso modo, è servito svelare l’imboscata per far capire a tutti che la talpa della camorra era la poliziotta. Ora i colleghi si rammaricano di non aver capito prima e aver avuto piena fiducia in lei, che nel frattempo non si pente del male fatto, nonostante sia ancora in vita solo grazie a: i camorristi infatti volevano ucciderla per evitare che rivelasse tutto. La cosa più bella di questa storia è come sempre il piccolo Manuel, che ora è orgoglioso più che mai del suoe si aspetta un immediato reintegro in servizio e pure una medaglia: ...