Dal Genoa al ko di Genova Crollo neroverde in 20 gare

(Di martedì 14 maggio 2024) Al netto del risultato di Lecce-Udinese, che ha visto i friulani vincere 2-0 al ‘Via del Mare’, allungando sui neroverdi, raggiungendo il Cagliari a quota 33 e sorpassando Empoli e Frosinone, che proprio i bianconeri affrontano negli ultimi 180’, non sfugge come, a due giornate dalla fine, sia solo per il Sassuolo che i conti non tornano. E vale, allora, la pena di ricapitolarli, i conti, partendo proprio dalper arrivare a…. All’andata la sconfitta con i rossoblù (era dicembre) fece scendere per la prima volta in stagione il Sassuolo al di sotto della media del punto a partita – fisiologica per la salvezza – ed al ritorno un’identica sconfitta (stesso avversario, stesso risultato, stessa successione ne punteggio, con il Sassuolo raggiunto e superato) consegna il Sassuolo ad un destino che sembra scritto. Curioso tra l’altro che, ...