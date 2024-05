Il decreto trova un compromesso: è possibile installare impianti fotovoltaici nei pressi di cave, miniere e siti non produttivi. Luigi Scordam agli a (Filiera Italia): «Passi avanti contro le pratiche commerciali sleali». Via libera anche ad altri ...

L 'Italia è uno dei mercati " leader delle tecnologie pulite" in Europa, ospitando un numero importante di impianti di produzione di energia solare ed eolica: quanto alla capacità di produzione , oltre il 22% dei pannelli fotovoltaici integrati negli ...

L'agricoltura e le fonti rinnovabili non hanno bisogno di talk show - L'agricoltura e le fonti rinnovabili non hanno bisogno di talk show - A mente fredda, oggi che le polemiche sembrano già appartenere al passato (almeno al passato prossimo), possiamo dire che sui pannelli solari nei campi è stato fatto molto rumore per nulla. Il governo ...

Dai pannelli solari al superbonus: sul risparmio energetico l’Italia primeggia in Europa - Dai pannelli solari al superbonus: sul risparmio energetico l’Italia primeggia in Europa - L’Italia è uno dei mercati “leader delle tecnologie pulite” in Europa, ospitando un numero importante di impianti di produzione di energia solare ed eolica: quanto alla capacità di produzione, oltre ...

DAZI USA vs CINA/ La “proposta” di Xi all’Ue e la mossa elettorale di Biden - DAZI USA vs CINA/ La “proposta” di Xi all’Ue e la mossa elettorale di Biden - Gli Stati Uniti potrebbero introdurre oggi dazi su alcuni prodotti cinesi. Pechino, intanto, cerca di avviare una collaborazione con l'Ue ...