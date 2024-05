Cutrone del Como premiato come miglior giocatore

Cutrone, il figlio ritrovato. Patrick prima si è perso per l’Europa poi ha vinto col club della sua città. Il bomber miglior calciatore della B - cutrone, il figlio ritrovato. Patrick prima si è perso per l’Europa poi ha vinto col club della sua città. Il bomber miglior calciatore della B - Dai primi calci (a 6 anni) con la Parediense, alle esperienze col Milan, in Inghilterra e in Spagna. Quindi il ritorno a casa: "Dedico tutto quel che ho conquistato a mio padre. Si è sempre preso cura ...

Cutrone: 'Torno in A con il Como e sono più maturo rispetto al Milan. La Nazionale resta un sogno, è solo l'inizio' - Patrick cutrone è stato senza ombra di dubbio l`uomo immagine del como che torna finalmente in Serie A dopo tantissimi anni. All`ultima giornata, all`ultimo respiro.

Cutrone: "Torno in A più maturo. Fabregas Quando parla è legge" - L'attaccante lanciato dal Milan si era smarrito, ma a como ha segnato 14 gol: "Che orgoglio. E sogno sempre la Nazionale, magari tra due anni..."