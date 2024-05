Crisi climatica - il Brasile ancora devastato da inondazioni | 147 morti e 620mila sfollati Non ci sono più strade per tornare a casa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Continua a piovere nel Rio Grande do Sul, lo stato brasiliano meridionale travolto dalla scorsa settimana da un’ondata di acqua che non accenna a fermarsi. Isaliti a 147, i dispersi a 127. Almeno 619.000 le persone chestate costrette ad abbandonare le proprie case, riportano i media locali, e il dato potrebbe crescere ulteriormente, visto che il livello del fiume Guaíba potrebbe gonfiarsie provocare nuovenella capitale Porto Alegre. Gli allagamenti hanno colpito 21 milioni di persone in 447 città, in uno stato dove vive il 40% di discendenti di italiani, soprattutto veneti, friulani, lombardi e calabresi. “Non cipiùper”, dice all’Ansa un abitante di Caxias do Sul, ...