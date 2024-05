Cozze e vongole inquinate dagli scarichi in mare - 5 persone indagate | VIDEO

Torre Annunziata : reddito di cittadinanza , ancora sequestri dei Carabinieri. Migliaia di euro destinati a chi non poteva beneficiare del sussidio. Ci sono anche parenti di indagati per reati associativi Questa mattina, i Carabinieri del Gruppo ...

La Guardia di Finanza ha Sequestrato un'area di cantiere che si trova nel quartiere Isola a Milano . nove persone sono state indagate . Per loro, le accuse sono: lottizzazione abusi va di terreni a scopo edilizio e Esecuzione di opere in difformità, ...

Bimbo ucciso dai pitbull, indagate 5 persone, compresa la madre. Oggi sarà svolta l’autopsia sul corpo del piccolo Per la morte del piccolo Francesco Pio, il bambino di 13 mesi ucciso da un pitbull lunedì mattina in località Campolongo ad Eboli, in ...