Cozzani fa scena muta | È sereno e tranquillo Chiarirà gli addebiti Oggi i fratelli Paletti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Poco più venti minuti per disbrigare le pratiche formali e annunciare l’intenzione di avvalersi della facoltà di non rispondere. Come già accaduto sabato per il filone genovese dell’inchiesta, anche ieri Matteo– ex sindaco di Porto Venere e capo di gabinetto regionale, principale indagato dell’inchiesta spezzina coordinata dal procuratore capo Antonio Patrono e dal sostituto procuratore Elisa Loris – ha deciso di non rispondere alle domande del gip Mario De Bellis. A parlare per lui è stato l’avvocato che lo assiste, Massimo Ceresa Gastaldo, secondo cui"èdi poter chiarire tutti gli, che contesta, pur vivendo una situazione non semplice. Al momento non è ancora in grado di rispondere nel merito – ha detto a margine dell’interrogatorio –. Le esigenze ...