Costacurta | Ci sono due allenatori pronti per il Milan

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 14 maggio 2024) Le parole di Billy, ex difensore del, sull’esonero di Stefano Pioli e i possibili nomi per sostituirlo. Billyè oggi un competente opinionista tv. Ecco la sua analisi sui rossoneri, espressa in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. LA CONTESTAZIONE – «Ingenerosa. Il secondo posto, dietro a una squadra che ha corso così veloce come l’Inter, resta un buon risultato. Si è messo dietro l’Atalanta, la nuova Roma, la Juve. Una certezza che deve far rialzare la testa». Calciomercaato.com e Terzotemponapoli.com riportano le dichiarazioni dell’ex rossonero Il dopo Pioli? – «Prenderei un italiano bravo con esperienza internazionale. In pratica uno tra Conte e De Zerbi. Su Conte poco da aggiungere, su De Zerbi la penso diversamente da Capello. Hanno entrambi personalità e cattiveria, trasferiscono ...