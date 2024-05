Così fan tutti…o no?

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 14 maggio 2024) Il Bel Paese è sotto assedio. Non del genere di quello che segue da presso tutto quanto di negativo stia mettendosi di traverso nei confronti della società. Sebbene anche esso invii passo dopo passo inquietanti segnali di crescita, c’è di peggio. E non riguarda solo gli italiani di una determinata categoria o ceto sociale. È, generalmente, il comportamento di chi dovrebbe, il condizionale è usato per lasciare ancora in vita la speranza, seppure molto tenue, di debellare quel cancro, e invece fa l’opposto. L’effetto imitazione che si nutre di quei comportamenti rischiadi continuare a crescere a dismisura. Tale fenomeno si sta dilatando sempre più, tant’è che la pratica di atteggiamenti contrari alla legge si può riscontrare, modulato in tante forme, da non riuscire a stabilirne il numero. Quindi a maggio inoltrato, vicini quanto basta a arrivare alla chiusura del ...