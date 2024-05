Cos' è la sugar tax che il governo vuole introdurre

Bibite e succhi di frutta più cari quest’estate. Salvo cambiamenti dell’ultima ora dal 1 luglio entrerà in vigore la tanto discussa (e rinviata) sugar tax, la tassa su tutte le bibite zuccherate naturalmente o artificialmente. L’imposta non ...

Superbonus, la maggioranza cresce in Commissione al Senato per superare il “no” di Forza Italia - Superbonus, la maggioranza cresce in Commissione al Senato per superare il “no” di Forza Italia - I componenti aumentati da 19 a 20 con l’ingresso di Salvatore Sallemi (FdI). sugar tax verso il rinvio al 2025 ...

Giorgetti: "Stiamo cercando coperture per rinviare sugar tax al 2025" - Giorgetti: "Stiamo cercando coperture per rinviare sugar tax al 2025" - "Stiamo facendo in queste ore uno sforzo per cercare, molto faticosamente, una copertura finanziaria per rinviare l'entrata in vigore" della sugar tax "al primo di gennaio del 2025". "Credo che alla ...

Sugar tax, a cosa serve «Tassazione bevande riduce il consumo, ma non risolve problema obesità» - sugar tax, a cosa serve «Tassazione bevande riduce il consumo, ma non risolve problema obesità» - Per cercare di arginare il problema inerente all'obesità, si starebbe pensando di introdurre una nuova tassa, la sugar tax, che diminuriebbe il consumo di bevande zuccherate e non ...