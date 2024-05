Cos’è Claude la nuova l’intelligenza artificiale di Anthropic che è appena sbarcata in Europa

L'intelligenza artificiale di Claude disponibile in Italia: ecco come provarla - L'intelligenza artificiale di Claude disponibile in Italia: ecco come provarla - Claude è un modello di intelligenza artificiale generativa sviluppato da anthropic, startup fondata da ex membri di OpenAI. La versione più recente ha sin da subito promesso prestazioni superiori risp ...

Anthropic Claude su iPhone e iPad l’AI che sfida ChatGPT - anthropic Claude su iPhone e iPad l’AI che sfida ChatGPT - Come l’app ChatGPT, questa nuova app mobile di Claude funge da gateway per le interazioni con il chatbot e consente anche di caricare foto per ricevere analisi. Anche se al momento è disponibile solo ...

Arriva in Europa Claude, l'assistente IA di Anthropic - Arriva in Europa Claude, l'assistente IA di anthropic - ROMA, 14 MAG - Arriva in Europa Claude, l'assistente con intelligenza artificiale di anthropic, già lanciato negli Stati Uniti all'inizio di quest'anno. (ANSA) ...