Cosa succede ad Alessia Pifferi ore che è stata condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia

Ad Alessia Pifferi , condannata all'ergastolo per aver abbandonato la figlia di 18 mesi in casa lasciandola morire di stenti, sono state contestate le aggravanti dei futili motivi e del rapporto di discendenza. Prima di lasciare la bambina da sola ...

Una sentenza che non lascia dubbi. Nemmeno tra i parenti più stretti di Alessia Pifferi , condannata all’ Ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di appena 18 mesi. “È un dolore atroce, si è dimenticata di essere una mamma. Deve ...

Alessia Pifferi è stata condannata all’ergastolo per aver abbandonato la figlia di 18 mesi per una settimana intera Alessia Pifferi è stata condannata all’ergastolo per la morte della figlia, la piccola Diana di 18 mesi, lasciata per una settimana ...