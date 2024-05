Cosa c’è nei dati esfiltrati a Synlab Italia?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 14 maggio 2024) All’indomani dei disservizi provocati dall’attacco informatico, Giornalettismo aveva parlato di quel che era successo a, uno dei leader europei tra i fornitori di servizi di analisi e diagnostica medica, che nel nostro Paese ha moltissime sedi sparse in tutto il territorio. Oggi, a poco meno di un mese da quell’evento, ci ritroviamo ad analizzare quel che – purtroppo – sembrava essere inevitabile fin dall’inizio: oltre 1,5 Terabyte die pubblicati nel deepweb. Nei giorni scorsi, infatti, la cybergang ransomware BlackBasta (sempre più attivo in tutto il mondo) aveva rivendicato l’attacco e avviato il count-down per la richiesta di pagamento del riscatto. Alla scadenza di quel conto alla rovescia, tutto è finito negli angoli più profondi ...