Corsi per operatore socio sanitario - prorogata la scadenza del bando Ecco come partecipare

(Di martedì 14 maggio 2024) Firenze, 14 maggio 2024 – C’è tempo fino alle 12 del 14 giugno 2024 per presentare domanda per accedere al “Percorso abbreviato 400 ore” per idi(Oss). Laperera stata inizialmente fissata per il 15 maggio. L’offerta riguarda l’Azienda Usl Toscana nord ovest per l’anno formativo 2024/2025 e prevede 270 posti (di cui 90 per l'Azienda ospedaliera universitaria pisana) nel “Percorso abbreviato 400 ore” riservato a chi è in possesso di attestato di qualifica di AAB o equipollente, mentre sono 180 quelli per il cosiddetto “Percorso 1000 ore”. La domanda di partecipazione alle selezioni dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica connettendosi al link diretto: Avviso di pubblica selezione per l’ammissione ai ...

