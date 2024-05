Corruzione | Toti si prepara a interrogatorio pm - no dimissioni in vista

(Di martedì 14 maggio 2024) Milano, 14 mag. (Adnkronos) - Se l'imprenditore genovese Aldo Spinelli 'scarica' la responsabilità sul governatore ligure Giovanni, entrambi ai domiciliari con l'accusa dinell'inchiesta che ha provocato un terremoto nella politica locale, il presidente della Regione sial confronto con i magistrati che da tre anni indagano su presunti finanziamenti illeciti e intreccio tra politica e imprenditoria. Assistito dall'avvocato Stefano Savi,verrà ascoltato presto, difficilmente questa settimana, dai magistrati e fino ad allora non farà istanza al gip per chiedere la revoca della misura cautelare. Solo in caso di risposta negativa verrebbe valutato il ricorso al Riesame. Una scelta difensiva che viene ripetuta fin dalla prima ora e che esclude, per ora,a stretto ...

