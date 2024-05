Corruzione | Mirabelli Pd - ‘incredibile che Toti e altri non si dimettano’

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – ?Alcuni imprenditori, coinvolti a vario titolo nell?inchiesta sulla Regione Liguria, stanno lasciando le cariche sociali a tutela delle aziende stesse. È incredibile che lo stesso non venga fatto da chi ha ruoli in Regione per tutelare le istituzioni, il loro funzionamento e la loro credibilità. Anzi il centrodestra, Lega in testa, considera normale e doveroso evitare le dimissioni di. D?altra parte è la stessa inchiesta a dimostrare, al di là dei reati, che l?interesse pubblico non è la priorità che ha guidato il governo ligure in questi anni?. Così il vicepresidente dei senatori del Pd Francosu Facebook. L'articolo CalcioWeb.

