Coppola - ex collaboratore di Conte | È un vincent - tira fuori qualcosa che pensi di non avere…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 14 maggio 2024) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Nandotecnico del Parma che ha lavorato conall’Atalanta. Queste le sue parole:sul Parma “Col Parma è stata una bella cavalcata in una piazza importante e gloriosa. Abbiamo il contratto qui, Fabio Pecchia qui è super stimato dall’ambiente e dalla presidenza, non dovrebbero esserci problemi.? L’ho vissuto all’Atalanta e al Siena? L’ho vissuto all’Atalanta e al Siena. È une, riesce artichedi non avere. È un grande trascinatore, sononto di averlo incontrato perché ha ...