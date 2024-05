Coppola Avvisa il Napoli | Ci Vorrà un Grande Mediatore tra De Laurentiis e Conte

(Di martedì 14 maggio 2024) Nandoparla a Radio CRC di, sottolineando l’importanza del ruolo del direttore per mediare con De. Durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma su Radio CRC, Nando, collaboratore tecnico del Parma con un passato all’Atalanta e al Siena con Antonio, ha condiviso le sue esperienze e opinioni su diverse tematiche.ha descritto il periodo al Parma come una “bella cavalcata in una piazza importante e gloriosa”. Ha elogiato Fabio Pecchia, sottolineando come sia super stimato dall’ambiente e dalla presidenza, minimizzando così i dubbi sul suo futuro. Antonio: Un Vincente eTrascinatore Riguardo Antonioha affermato: “È un vincente, ...

