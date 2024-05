Coppa Italia - Juventus in campo in vista dell’Atalanta | Danilo in grupp - c’è Alex Sandro

(Di martedì 14 maggio 2024) Ultimo allenamento perprima della partenza per Roma, alla vigilia della finale dicon l’Atalanta, in programma alle 21.00 all’Olimpico. Massimiliano Allegri ritrova Yildiz,, che si sono allenati parzialmente ino. Gli unici assenti per la sfida alla squadra di Gasperini saranno De Sciglio e Locatelli. SportFace.

Allo Stadio Olimpico andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus : le probabili formazioni con orario e dove vedere il match Allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus . Le due ...

La Juve ntus avrebbe preso la decisione sul futuro di Massimiliano Allegri : l'allenatore dovrebbe essere esonerato indipendentemente dall'esito della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. In pole per prendere il suo posto c'è Thiago Motta con ...

Infortunio Danilo : il capitano della Juve in dubbio per la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta: le sue condizioni Il Corriere dello Sport fa il punto sull’ Infortunio di Danilo : sarà fondamentale la seduta di rifinitura di oggi per capire se ...

Coppa Italia: domani la finale tra Atalanta e Juventus-Programma e terna arbitrale - coppa italia: domani la finale tra Atalanta e Juventus-Programma e terna arbitrale - Sulla carta, è una sfida impari. Con l’Atalanta nettamente favorita e la Juve a recitare, sempre più intimidita e inibita, la parte dell’outsider. Nella finale di coppa italia… Leggi ...

JUVENTUS - Danilo e Yildiz si allenano in gruppo - JUVENTUS - Danilo e Yildiz si allenano in gruppo - Ultimo allenamento della Juventus, questa mattina, prima della partenza per Roma, alla vigilia della finalissima di coppa italia contro l'Atalanta. Massimiliano Allegri ha ritrovato tutti gli acciacca ...

Inter, delirio stellare: 210.000 richieste per i biglietti. Servirebbero... tre San Siro - Inter, delirio stellare: 210.000 richieste per i biglietti. Servirebbero... tre San Siro - Dopo i 350mila in strada il 28 aprile, altro bagno di folla per i campioni d’italia. Domenica la festa a San Siro con la consegna della coppa: bagarini scatenati e per un terzo anello la richiesta è d ...