Coppa Italia - Juventus | Danilo e Yildiz convocati per la finale

(Di martedì 14 maggio 2024) Buone notizie per il tecnico della, Massimiliano Allegri, che alla vigilia delladicontro l’Atalanta, in programma domani a Roma recupera. I due erano in dubbio ieri, soprattutto il turco a causa di un problema alla spalla. Out invece De Sciglio e lo squalificato Locatelli. Questa la lista dei: 1 Szczesny, 3 Bremer, 4 Gatti, 6, 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 11 Kostic, 12 Alex Sandro, 14 Milik, 15, 16 McKennie, 17 Iling-Junior, 18 Kean, 20 Miretti, 22 Weah, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 26 Alcaraz, 27 Cambiaso, 33 Djalo, 36 Perin, 41 Nicolussi Caviglia. SportFace.