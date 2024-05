Continua la purga sovietica di Putin | Patrushev è il suo nuovo consigliere

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 14 maggio 2024) Non si ferma lain stile sovietico messa in atto da Vladimirdopo che questa mattina è stato arrestato il tenente generale Yuri Kuznetsov capo della direzione principale del personale del Ministero della difesa della Federazione Russa. Lo hanno riferito le forze dell'ordine alla TASS. «Il tenente generale Kuznetsov è stato arrestato come sospettato di un reato penale. L'indagine sul caso è condotta dal dipartimento investigativo militare principale del comitato investigativo della Federazione Russa. Gli investigatori hanno già presentato domanda al tribunale per selezionare un preventivo misura per il generale sotto forma di detenzione», ha detto una fonte informata sui fatti dell'agenzia. Secondo quanto riportano i media russi è stata effettuata una perquisizione sul posto di lavoro di Kuznetsov, così come a casa sua. Altri dettagli del ...