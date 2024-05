(Di martedì 14 maggio 2024) De Laurentiis pronto a offrire ad Antoniouna riccaeconomica. Pronto anche il. L’unicoriguarda la clausola rescissoria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe apto ladida sottoporre ad Antonioper diventare il nuovo allenatore del. Si tratterebbe di untriennale con una base fissa attorno ai 6 milioni di euro annui, a cui si aggiungerebbero ricchi bonus. In particolare, in caso di qualificazione alla Champions League,avrebbe diritto a un bonus di ben 3 milioni di euro extra. Un’offerta molto allettante per l’ex ct della Nazionale ...

Conte-Napoli, pronta la proposta e il contratto: Resta un solo nodo da sciogliere - Conte-Napoli, pronta la proposta e il contratto: Resta un solo nodo da sciogliere - De Laurentiis pronto a offrire ad Antonio Conte una ricca proposta economica. Pronto anche il contratto per l'ex ct.

Conte-Napoli, CorSera: pronto il contratto, base da 6 milioni! Si discute sulla clausola di uscita - Conte-Napoli, CorSera: pronto il contratto, base da 6 milioni! Si discute sulla clausola di uscita - Conte-Napoli, ci sono aggiornamenti importanti come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola. Perché Aurelio De Laurentiis sta lavorando in prima persona su questa pista per provare a calare il ...

Antonio Conte allenatore del Napoli, il nodo della clausola: cifre e dettagli del contratto - Antonio Conte allenatore del Napoli, il nodo della clausola: cifre e dettagli del contratto - Antonio Conte resta la prima scelta del Napoli, distanza sulla formula del contratto: cosa gli offre De Laurentiis e come intende tutelarsi ...