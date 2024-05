Conte ha incontrato il Napoli | dal secondo anno i bonus diventano stipendio fisso | 9 milioni Pedullà

Canale 21 – Chiariello : “Conte incavolato , ha fatto un prezzo al Napoli , che non ha fatto a nessuno” Il giornalista Umberto Chiariello , si è sfogato … L'articolo Chiariello : “Conte incavolato , ha fatto un prezzo al Napoli , che non ha fatto a ...

In casa Napoli si lavora in vista della prossima stagione. La chiave per il club azzurro sarà certamente il Mercato in entrata. La stagione del Napoli ha deluso le aspettative dell’intera piazza e non solo. Dopo dodici mesi dalla vittoria del ...