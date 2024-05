Conte al Napoli - tutto il possibile staff | c’è anche Ciro Ferrara e un pupillo di De Laurentiis

(Di martedì 14 maggio 2024) La possibilità di vedere Antoniosulla panchina delè sempre più concreta: già definito ildel tecnico. Non è ancora il 21 giugno, ma quello di Antonioalpotrebbe già essere il vero tormentone estivo per gli azzurri. Le voci su un suoarrivo all’ombra del Vesuvio si rincorrono sempre più velocemente. Nella giornata di oggi, Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha rilanciato l’ipotesiale ha fatto sognare i tifosi azzurri. Secondo Pedullà, infatti, ci sarebbe stato un incontro a Torino tra le varie parti interessate per avvicinarsi sempre più ad un accordo finale. Al momento, però, l’accordo non è stato trovato, ma ilè molto attivo sul ...

Corriere della Sera – Conte-Napoli : proposta di 6mln più 3 con qualificazione in Champions Secondo l’edizione odierna del quotidiano, la trattativa tra il Napoli e … L'articolo Conte-Napoli : proposta di 6mln più 3 con qualificazione in Champions ...

LDT – Gasperini è il miglior allenatore d’Italia Spunta un messaggio per ADL - LDT – Gasperini è il miglior allenatore d’Italia Spunta un messaggio per ADL - Tifosi del napoli scrivono alla nostra redazione in merito alle notizie sul nuovo allenatore del napoli, da conte a Gasperini.

Kiss Kiss – Napoli, occhio al nome di Soulè con l’approdo di Conte: l’alternativa è un nome di lusso - Kiss Kiss – napoli, occhio al nome di Soulè con l’approdo di conte: l’alternativa è un nome di lusso - Durante la trasmissione Kiss Kiss napoli Valter De Maggio ha parlato di due nomi interessanti per il club azzurro, con l'approdo di Antonio conte. Piace ...

Kiss Kiss Napoli – Prossimi due giorni decisivi per Conte: o si chiude o ADL aspetta Gasperini - Kiss Kiss napoli – Prossimi due giorni decisivi per conte: o si chiude o ADL aspetta Gasperini - Sono ore calde per la scelta del futuro tecnico del napoli. Come riporta Kiss Kiss napoli gli azzurri stanno cercando la quadra con Antonio conte, le ...