(Di martedì 14 maggio 2024) Un Fronte in Continua Evoluzione La situazione insi aggrava mentre l’esercito russo prosegue la sua avanzata. Secondo le ultime dichiarazioni del ministero della Difesa di Mosca, le forze armate russe stanno intensificando la loro presenza lungo il fronte, consolidando le posizioni e neutralizzando le armi fornite dall’Occidente. Cambiamenti Strategici a Kiev Di fronte a una realtà sempre più complessa, Kiev ha deciso di apportare modifiche significative alla propria struttura militare. Il generale Yuriy Galushkin è stato sostituito dal generale Mykhailo Drapatyi come comandante delle forze a Kharkiv, segnando un momento cruciale per la difesa. Mosse Politiche a Mosca Nel frattempo, il Cremlino non rimane a guardare. Il presidente Vladimir Putin ha effettuato un rimpasto all’interno del suo governo, sostituendo il generale Shoigu con ...