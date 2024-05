Conduttrice Rai contro l’azienda | Hanno portato Amadeus e Fazio all’esasperazione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 14 maggio 2024) Sabrina Giannini da circa dieci anni è ladella trasmissione d’inchiesta di Rai3 Indovina Chi Viene A Cena, ma il programma la prossima stagione potrebbe non tornare. Ad annunciarlo è stata proprio lei fra le pagine del Fatto Quotidiano. “Temo che il programma non riprenderà. Ho chiesto rassicurazioni ma ho trovato un muro di gomma. Al momento siamo fermi, non possiamo lavorare“. Quest’anno, infatti, le pressioni da parte del Governo si sarebbero fatte più insistenti “alcune pubbliche, come gli interventi in Parlamento o le lettere di protesta in Vigilanza Rai, altre sotterranee, fatte di telefonate e mezze parole“. Pressioni che secondo laavrebberosiasia Fabio. “Mi domando se l’obiettivo sia quello di farmi stancare, ...