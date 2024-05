Completata con dieci attrezzi l’area fitness di Soci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Arezzo, 14 maggio 2024 – Sono 10 gli strumenti ginnici a disposizione di tutta la comunità e dei turisti che compongonoverde della zona artigianale dila quale, in questo modo, trova la sua grande specificità in mezzo alle 20 aree verdi del territorio comunale. Gli strumenti che sono stati aggiunti nel tempo, provengono da elargizioni da parte di imprenditori locali, ma anche dalle casse comunali e da singoli cittadini. Panca per gli addominali, vogatore, ellittica, strumenti per gambe e pettorali sono solo alcuni degli strumenti che oggi completano questa area verde che raccoglie al suo interno anche un campetto da calcetto, uno da pallavolo, giochi per i bimbi piccoli, un gazebo per pic-nic e un pallaio.verde della zona artigianale diè gestita da un comitato composto da circa quindici ...