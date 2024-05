Commercialisti - nuove opportunità finanziarie per le Pmi che desiderano crescere | convegno a Napoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 14 maggio 2024) “Le piccole e medie imprese competono in un contesto dove giocano i grandi player globali: se non dimostrano di essere più innovative e flessibili è difficile che emergano. Il ruolo dei consulenti è far recepire che non tutti possono sostenere l’innovazione con il proprio patrimonio; per progetti che hanno maggiore intensità di capitale o che necessitano di più risorse è opportuno pensare a un mix tra finanza tradizionale e finanza alternativa. L’innovazione deve essere al centro della strategia, ma oltre a identificare qual è l’iniziativa concreta da portare avanti bisogna capire come finanziarla”. Lo afferma Eraldo Turi, presidente dell’Ordine dei dottorie degli esperti contabili di, presentando il“Strumenti edper le Pmi dai mercati finanziari”, promosso dalla Commissione ...