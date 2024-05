Comitato regionale Pro Loco Diotalevi eletto per altri 4 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024) Sabato scorso al Teatro delle Muse di Ancona si è svolta l’assemblea elettiva delUnpli Marche di tutte le Pro. Riconfermati per il prossimo quadriennio il presidente delUnpli Marche Marco Silla edall’unanimità anche il consigliere nazionale Unpli Marche Pierpaolo(foto) della Prodi Candelara, dove ha ricoperto per tantila carica di presidente., quindi, rappresenterà, perle 220 Promarchigiane. "Sono molto soddisfatto – ha detto Pierpaolo– per questa conferma e ricordo che nei 4precedenti, di cui 2, purtroppo, segnati ...