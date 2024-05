Come Wanna Marchi | la Curva Sud del Milan si dissocia da Fedez - il graffio di Lucarelli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 14 maggio 2024) LaSud del, "intesagruppo di persone che da sempre segue il, non ha alcun tipo di legame connè riguardo vicende professionali nè riguardo vicende private". È quanto viene dichiarato in un comunicato in merito alla vicinanza di alcuni componenti del direttivo con il cantante indagato per rissa, lesioni e percosse in corso nel caso di Cristiano Iovino, pestato la notte del 22 aprile sotto casa. "Troviamo davvero vili e meschini tutti coloro che vogliono screditare con notizie false l'operato di qualcuno, infangandone a tutti i costi il nome, nonostante si tratti di una persona totalmente incensurata, assunta con un regolare contratto di lavoro e nonostante abbia operato per anni nel settore con un regolare patentino rilasciato dalla prefettura di stato, necessario per ...