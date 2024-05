Come Sodoma e Gomorra | Amedeo Minghi contro l’Eurovision

Amedeo Minghi - critica all’Eurovision e alla Mango : “Angelina? Che noia!” È interessante notare come l’Eurovision abbia ancora il potere di suscitare reazioni così forti, sia positive che negative. La vittoria di un artista non binario come Nemo dimostra la crescente diversità e inclusività nel mondo della musica e ...

Amedeo Minghi fuori controllo : si scatena contro Angelina Mango - come la stronca Uno scatenatissimo Amedeo Minghi, quello che si è speso in commenti taglienti sull'Eurovision 2024, la kermesse canora vinta dallo svizzero NEMO, fieramente "non binario". come detto, il cantautore italiano si è lasciato andare sui social. Dove, ...