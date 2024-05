Come se il Doc Andrea Fanti non fosse solo smemorato - ma pure naufrago

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 14 maggio 2024) In queste ore, la pagina Instagram di Luca Argentero è sommersa dai commenti dei followers e dei colleghi. Il motivo è una nuova foto in bianco nero, un selfie in cui l’attore è lontanissimo dall’immagine stampata in testa a tutti, cioè quella del Doc. Nessuno infatti si aspettava di vederlo con capelli lunghi e mossi con riga in mezzo,un chitarrista metal. “Doc – Nelle tue mani 3” la clip con Luca Argentero e Sara Lazzaro ...