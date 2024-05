Com’è la nuova Gucci Blondie - it bag della maison italiana

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 14 maggio 2024) Laè una delle borse che hanno definito la storia dello storico brand italiano e che ora, come accaduto per la Jackie, è tornata apopolarità. Il direttore artistico Sabato De Sarno, infatti, l’ha presentata alla Tate Modern di Londra, all’internosua collezione Cruise 2025. L’ispirazione? L’Italia degli anni Settanta. In questo senso, dunque, lapresenta delle proporzioni sicuramente più grandi rispetto al passato ed è composta dal binomio vincente tra tela e pelle contrapponendo utilitarismo e preziosità. Il modello, infatti, è in grado di fondere insieme l’aspetto pratico di un accessorio portabile quotidianamente ma che, al tempo stesso, rappresenta anche tutta l’artigianalità di casa. In particolare, il logo in pelle ...