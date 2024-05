Coltellate davanti alla pizzeria In manette Shrek e Alex Cologno esponenti di spicco della Sud

(Di martedì 14 maggio 2024) Tutti vestiti di nero. Tutti a volto scoperto. Il parapiglia fuori d. Sedie e tavolini come armi. Poi i due fendenti a inguine e fianco di un venticinquenne romeno, che se l’è cavata con 15 giorni di prognosi. E la frase al ristoratore prima di allontanarsi: "Vai tranquillo, ti ripaghiamo tutto". A poco più di 24 ore dall’aggressione di via Capecelatro, avvenuta nella tarda serata di sabato a due passi dal Meazza, gli investigatoriDigos hanno arrestato con la formulaflagranza differita (fino a 48 ore dal fatto per reati da stadio) tre membri del direttivoCurva Sud rossonera. Su tutti spicca il nome di Alessandro Sticco, conosciuto al secondo anello blu come "" per la somiglianza con il personaggio dell’omonimo film di animazione e figura di ...

