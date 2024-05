Colpo grosso a Torrita Svaligiata ricevitoria Presi anche Gratta e vinci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) I cittadini non hanno più solo paura ma sonomolto arrabbiati, stanchi, quasi rassegnati. Che gli episodi di furti siano frequenti è qualcosa di risaputo, avvengononelle abitazioni dei privati, ovviamente, ma negli ultimi tempi sembra che si stiano intensificando. E nel mirino, sovente, finiscono locali come le tabaccherie mai luoghi dove si tenta la fortuna, quelli sempre pieni di gente e che forse per questo diventano "preda" privilegiata dei malviventi. L’ultimo episodio adi Siena dove,recentemente, non sono mancate delle brutte sorprese per i commercianti. Nella notte tra domenica e lunedì è successo pure alla "TotoProfessional" di Fabio Pietrini, un torritese doc e imprenditore dalle buone maniere con una gentilezza riconosciuta da ...