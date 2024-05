Colpo di coda - la Samb si merita l’ultimo atto

(Di martedì 14 maggio 2024) Laribalta l’Avezzano e si èta la finale playoff. Lo hato per quanto fvedere in Abruzzo e per la prima parte della stagione appena trascorsa. I rossoblù, contro gli uomini di Pagliarini, hanno saputo recuperare l’ennesimo svantaggio iniziale, il secondo consecutivo dopo l’ultima partita della stagione regolare contro la Vigor Senigallia. Gli uomini di Mancinelli sono finiti sotto grazie a un tiro da fuori area (anche questa non certo una novità) ma hanno saputo rispondere alla stilettata di Senesi anche grazie a una delle armi che più sono mancate quest’anno: la gran botta da fuori. Chiatante, al volo e dal limite, è riuscito a centrare il sette, riaprendo la gara. Tre minuti più tardi, Pagliari ha servito bene Martiniello, che ancora una volta, da neo entrato, ha segnato un gol decisivo. ...

È sempre la Juve. Ma non è mai stata tanto vicina - È sempre la Juve. Ma non è mai stata tanto vicina - Aggiungiamoci che la palla è rotonda e che le mezze stagioni non esistono più, che ci sta sempre. E facciamo pure gli scongiuri del caso, anche se sono gesto tipicamente difensivo che poco si confà al ...

Playout serie D, lo United Riccione è salvo: Tivoli condannata alla retrocessione in Eccellenza - Playout serie D, lo United Riccione è salvo: Tivoli condannata alla retrocessione in Eccellenza - Lo United Riccione batte 3-2 la Tivoli in trasferta e guadagna la salvezza in Serie D. Nella sfida secca di playout serviva una vittoria e i biancazzurri sono riusciti nell'impresa. Al 39' sblocca la ...