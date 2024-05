Colpi pistola su un bus a Roma - danneggiato il parabrezza

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 14 maggio 2024) AGI -diad aria compressa contro un bus della linea 724 ieri pomeriggio in via Luchino dal Verme, nella periferiana di Torpignattara. L'autista ha fermato la corsa e i passeggeri sono scesi. Non si registrano feriti.ilanteriore dell'autobus. A dare l'allarme al 112 il personale dell'Atac. Sul posto i carabinieri della stazione Torpignattara che indagano sulla vicenda. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza.