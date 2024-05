Cologno - i lavoratori di Siae tornano a scioperare | Dateci lo stipendio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024)Monzese (Milano), 14 maggio 2024 – Sono tornati a incrociare le braccia idiMicroelettronica e della controllata SM Optics. “Con una stringata comunicazione l’azienda ci ha fatto sapere che gli stipendi sarebbero stati erogati con un’ulteriore settimana di ritardo, in aggiunta ai dieci giorni già annunciati – raccontano dipendenti e Rsu -. Riteniamo grave e irrispettoso questo atteggiamento sia nei tempi che nelle modalità. Solo 24 ore prima eravamo davanti al ministero e in quella sede non è stata detta alcuna parola riguardo alle nostre spettanze”. Lo sciopero e il mancato piano industriale Per questo motivo, con somma urgenza è stato proclamato lo sciopero di oggi, martedì 14 maggio. Addetti e delegati della Fiom Cgil si sono ritrovati in assemblea davanti al cancelli di via Buonarroti, anche per fare il ...