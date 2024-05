Claudia Conte al Teatro Manzoni di Pistoia | la bellezza del volontariato

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024 – La scrittrice, gli studenti e il palcoscenico. Domani mattina, con inizio alle 9.30 nella suggestiva cornice deldi, la giornalista, scrittrice e attivistapresenterà il suo nuovo libro “La voce di Iside” davanti a oltre 500 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia pistoiese. Un evento imperdibile per riflettere sui diritti umani e sull’importanza della voce femminile nella società. Il libro dioffre uno sguardo intimo e profondo sulla condizione umana dei giovani di oggi e sulle sfide dei nostri tempi, sull’importanza della solidarietà e di una società che rispetti la libertà e la dignità di tutti, più inclusiva ed equa. L’iniziativa sarà una grande opportunità per ...

